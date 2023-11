En rapport om Equinors leting, drift og vedlikehold av virksomheten i Norge ble tirsdag lagt fram under selskapets høstkonferanse i Oslo. Der går det fram at over 1700 bedrifter over hele landet fakturerte selskapet med 87 milliarder kroner.

– At norske leverandører sto for over 90 prosent, demonstrerer kapasiteten, kompetansen og konkurransekraften i den norske olje- og gassklyngen, sier konserndirektør Kjetil Hove for Utforsking og Produksjon Norge i en pressemelding fra selskapet.

Rapporten er laget av Kunnskapsparken Bodø og ble lagt fram sammen med fagorganisasjonene Tekna, Nito, Lederne, Safe og Industri Energi. De mener rapporten viser hvilken betydning olje- og gassindustrien har for norske arbeidsplasser.

– Vi må fortsette letingen og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Samtidig skal vi kutte utslipp og utvikle nye verdikjeder på skuldrene til olje- og gassindustrien, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi på vegne av de fem fagforeningene.