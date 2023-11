– Når disse menneskene kommer til Norge, noe vi skal hjelpe dem med, vil de ha behov for ulike typer oppfølging. Helsesporet er trolig det mest avgjørende. Det skal vi legge til rette for, sier statsministeren på en pressekonferanse med utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) søndag.

Støre presiserer at det er kommunene som har ansvaret for nordmennene som kommer hjem til Norge, men at Helsedepartementet vil koordinere oppfølgingen, i tett samarbeid med andre departementer.

– På helseområdet må vi sørge for at det er et godt tjenesteapparat som følger opp særlig barn og familier og de behovene de har.

Onsdag fikk 51 nordmenn forlate Gaza. Fortsatt er det omtrent 200 norske borgere eller personer med en tilknytning til Norge igjen på Gaza.