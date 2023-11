I Bergen har de allerede besluttet å ikke videreføre tradisjonen med å gi et juletre til Newcastle hvert år, meldte BA tidligere denne måneden. Dette begrunnet i et ønske om å finne en mer framtidsrettet og bærekraftig måte å takke for hjelpen på.

Oslos ordfører Anne Lindboe (H) mener imidlertid den årlige gaven har en viktig symbolsk verdi.

– Treet har en veldig viktig symbolsk betydning for våre to byer. Det ble opprinnelig sendt som en symbolsk takk for støtten og hjelpen vi fikk under andre verdenskrig fra britene. Vår oppfatning er at treet er noe mange briter ser fram til og setter pris på, og vi vurderer også klimaavtrykket hele tiden. Båten (DFDS) som frakter juletreet, har faste runder over til England, og treet er med på en av de faste turene over, sier Lindboe til NTB.

Misfornøyde briter

Årets juletrefelling skjedde i Sørkedalen. Ordfører i Westminster, Patricia McAllister, deltok i seremonien. I tillegg var Oslo-ordfører Lindboe og den britiske ambassadøren til Norge, Jan Thompson, til stede.

Oslo har i over 70 år gitt et grantre til London by, som takk til det britiske folk for hjelp til Norge under andre verdenskrig.

Tidligere har britene vist misnøye over grantrærne de har fått i gave fra Norge. Spesielt i 2019 ble juletre-gaven omtalt som «glissen» og «blodfattig» i sosiale medier.

Lindboe påpeker at det er vanskelig å finne det perfekte treet.

– Arbeidet med å finne det perfekte juletreet starter 5–10 år før de sendes til London. De får ekstra pleie, og transporttiden fra Norge til London er redusert betydelig. Og så må jeg jo minne om at dette er et ekte tre i en norsk skog. Det vil jo være vanskelig å finne et «Disney-tre». Treet vi sender i år er ca. 70 år, men vi gjør det vi kan for å sende et fint juletre som britene setter pris på, sier hun.

Juletradisjonens framtid

Hvorvidt juletre-tradisjonen skal videreføres de kommende årene, skal behandles politisk neste år, forteller Lindboe.

Hun understreker likevel at hun håper vi kan fortsette å sende trær til London i mange år fremover.

– Det vil naturligvis bli gjort en totalvurdering av gavens betydning sett opp mot blant annet klimaavtrykket. Jeg håper vi finner gode løsninger for å fortsette med denne tradisjonen i mange år fremover, sier Lindboe.