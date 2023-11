– To menn i 30-årene ble i går pågrepet i forbindelse med en planlagt aksjon. De er siktet for grovt heleri eller medvirkning til dette. Mennene ble pågrepet på to ulike adresser på Romerike, og det er gjort relevante beslag, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

De har siden juni etterforsket tyveriene, som gjelder biler av merkene Toyota Land Cruiser og RAV4. For fire uker siden ble det avdekket et lager på Lena på Toten med flere stjålne biler. Her ble en mann siktet for grovt heleri, og han erkjente forholdene. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet.

De to nye pågrepne skal nå avhøres, ifølge politiadvokat Christine Lundstein.

– Vi vil gjøre en vurdering av om mennene skal fremstilles for varetektsfengsling, sier hun.

Samtidig fortsetter det kriminaltekniske arbeidet med funnene på Lena.

– Vi kan knytte ti stjålne biler til lageret på Lena. Det er i hovedsak biler av merket Toyota, men også en Tesla og en BMW, ifølge Lundstein. Hun legger til at de også samarbeider med politiet i andre land om denne saken.

Alle de 27 bilene som er stjålet i 2023, var nye bilmodeller (2018-2022). I de fleste tilfellene hadde eier kontroll over bilnøklene.