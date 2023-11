– Det er vår vurdering at å åpne for unoterte aksjeinvesteringer nå vil være en naturlig videreutvikling av investeringsstrategien, sier Ida Wolden Bache, leder for hovedstyret i Norges Bank, i en pressemelding.

Hun peker på at en stadig større del av verdiskapingen i verden finner sted i selskaper som ikke er børsnoterte, og at Norges Bank mener en slik åpning vil kunne gi høyere avkastning i fondet over tid.

– Og vi mener det vil være mulig å investere i unoterte aksjer på en måte som ivaretar hensynene til åpenhet og ansvarlighet på en god måte.

Lignende forespørsler har blitt avvist flere ganger tidligere. Det var i mars at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba Norges Bank om å utrede spørsmålet.

Dersom Finansdepartementet nå åpner for at fondet kan investere i aksjer som ikke er børsnoterte, vil fondet tilnærme seg investeringsmuligheter og bygge kompetanse gradvis, heter det videre fra Norges Banks pressemelding.

Oljefondet har i dag en verdi på 15.535 milliarder kroner. Disse verdiene er plassert i til sammen 9228 selskaper fordelt på 70 land verden over. Slik reglene er i dag kan oljefondet kun sette penger i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi, men har ut over det ingen adgang til å investere penger i andre former for virksomheter som ikke er børsnotert.