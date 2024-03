Toppsjef Bjørn Gulden jobber fortsatt med å rydde opp og få merkevaren på rett spor igjen etter at sko- og sportstøyprodusenten brøt med rapper Kanye West i oktober 2022.

Bruddet førte blant annet til at Adidas stanset salget av den lønnsomme Yeezy-kolleksjonen. Gulden gjenopptok salget for å kvitte seg med varelageret samtidig som han prøvde å løfte andre kolleksjoner og bedre forholdet til forhandlerne.

– Selv om det overhodet ikke ble bra nok, endte 2023 bedre enn jeg trodde ved starten på året, sier Gulden.

Fjoråret endte likevel svakere enn året før, med en omsetning på 21,4 milliarder euro i 2023 mot 22,5 milliarder i 2022. Etter skatt sitter Adidas igjen med et underskudd på 75 millioner euro, som tilsvarer 859 millioner kroner med dagens kurs. Året før viste bunnlinjen et overskudd på 612 millioner euro.

Selskapet sier styret fortsatt vil anbefale at utbyttet forblir uendret, og at det betales ut 0,70 euro per aksje, til sammen 125 millioner euro.