Havarikommisjonen bekrefter dette lørdag morgen overfor VG og flere andre medier.

– Vi har hevet vraket og vi er på vei til Haakonsvern med helikoptervraket om bord. Det vil bli satt på land der om veldig kort tid, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i luftfarsavdelingen i Havarikommisjonen til avisen.

– Vraket er relativt helt

Vraket ble hevet lørdag morgen. Det ble funnet på 200–300 meters dyp.

– Det gikk etter forholdene greit, og vi har fått med hele vraket, sier Halvorsen.

Han opplyser at vraket er relativt helt. Tidligere er det funnet en dør, litt av et rotorblad og to peilesendere.

Inspektører fra Havarikommisjonen var fredag kveld på stedet for den siste kjente posisjonen til helikopteret. Vrakrestene ble funnet omtrent der de trodde det ville ligge.

Fant ferdsskriveren

Vraket ble funnet rundt klokken 20 fredag kveld, opplyser Halvorsen til Bergens Tidende. Forberedelsene med å få hevet vraket startet umiddelbart, og lørdag morgen var vraket om bord i skipet Normand Ocean.

Skipet brukte ubemannet undervannsfartøy for å fotografere og kartlegge vraket på havbunnen. Deretter ble det fester stropper i vraket for å heve det til overflaten.

Halvorsen opplyser at ferdsskriveren er lokalisert.

– Så snart vi har den sikret vil vi ivareta den for å begynne å få den avlest, sier han til BT.

Videre til Lillestrøm

Vraket vil bli fraktet til Haakonsvern marinebase og deretter til Havarikommisjonens hangar på Lillestrøm.

Det er viktig at man sørger for at det er i så god stand som mulig før transport videre til Lillestrøm, påpeker Halvorsen.

– Nå dreier det seg om å få det til land og preservere det og gjøre det reint slik at det ikke forvitrer ytterligere, sier han.

61 år gamle Reidun Hestetun som var ansatt som sykepleier i Equinor, omkom i ulykken utenfor Sotra onsdag kveld. I tillegg ble fem andre personer, alle ansatt i helikopterselskapet Bristow, skadd.

To av de skadde var fredag utskrevet fra sykehuset. For de tre som fortsatt var innlagt, var tilstanden alvorlig for den ene, mens de to andre var lettere skadd.

Politiet har gjennomført avhør

Fire av fem er avhørt, opplyser politiet til BT. Ingen av de involverte er siktet eller mistenkt, opplyser kommunikasjonssjef Arne Lutro i Vest politidistrikt.

– Den femte personen er ikke avhørt, men det er klart at politiet har et ønske om det, sier han til NRK.

– Videre i etterforskningen nå skal også politiets krimteknikere også undersøke vraket, sier han.

Også Havarikommisjonen har gjennomført samtaler i arbeidet med å kartlegge forholdene rundt ulykken.

– Vi har fått veldig god informasjon fra dem vi har snakket med, sier Halvorsen til BT.

Årsaken til ulykken er ukjent.