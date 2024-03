Kongen innlagt på sykehus i Malaysia

Forsvaret har startet oppdraget med å hente hjem kong Harald, som i flere dager vært innlagt på et sykehus i Malaysia med en infeksjon. Et medisinsk evakueringsfly fra Norge har landet på Langkawi i Malaysia, men det er ikke kjent når flyet med kongen returnerer. Fredag ble det opplyst at kongen vil være på sykehuset i noen dager til for behandling og ro, før hjemreise.

Palestina-demonstrasjon i Oslo

I dag er det varslet en demonstrasjon mot Israels angrep på sivilbefolkningen på Gazastripen og byen Rafah. Det er Palestinakomiteen i Oslo og flere organisasjoner som arrangerer lørdagens demonstrasjon på Youngstorget i Oslo. Det er ventet at demonstrasjonen starter klokken 15.

Britiske musikkpriser deles ut

De britiske musikkprisene Brit Awards deles ut i dag. Prisutdelingen finner sted på O2 Arena i London. Artisten Raye har sikret seg flest nominasjoner på forhånd. Brit Awards, også kjent som Brits, er en årlig britisk musikkprisutdeling innen popmusikken.

Super-G i Kvitfjell

Etter at dårlig vær satte en stopper for utforrennet fredag, kjører alpindamene super-G lørdag – dersom været tillater det. Helgen i Kvitfjell er siste mulighet for å se Ragnhild Mowinckel i aksjon på hjemmebane. Hun har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg til Mowinckel stiller også Kajsa Vickhoff Lie til start for Norge.

Ajer i aksjon mot Chelsea

Kristoffer Ajer og hans Brentford tar imot Chelsea i den 27. runden av Premier League. Brentford, på 16. plass, har bare fem poeng ned til nedrykksstreken og trenger poeng for å få en liten luke til streken. Øvrige kamper i Premier League lørdag er: Everton – West Ham, Fulham – Brighton, Newcastle – Wolverhampton, Nottingham Forest – Liverpool, Tottenham – Crystal Palace, Luton – Aston Villa.