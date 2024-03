– Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser etter Per Willy Amundsens innlegg i sosiale medier 7. og 8. mars. Det er opprettet straffesak, og politiet vil etterforske saken for å se om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185, skriver politiinspektør Renate Myhre Medby i en pressemelding.

Amundsen har nå status som mistenkt og vil bli kalt inn til avhør, opplyser hun videre.

NTB har forsøkt å innhente kommentar fra Amundsen tirsdag, men har foreløpig ikke lyktes.

– Når det nå har kommet anmeldelser, er det politiets jobb å undersøke saken. Det forventer vi at de gjør på en god måte. Utover det har vi ingen kommentar, sier Frps kommunikasjonssjef Jon Helgheim til NRK.

Innlegg på kvinnedagen

Bakgrunnen er et innlegg Amundsen skrev i forbindelse med kvinnedagen. Der skrev han blant annet «gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake». Han skrev også "(...) radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

Han fulgte videre opp i kommentarfeltene, hvor det kom både støtte og kritikk til innlegget.

Han trakk seg søndag som leder av Stortingets justiskomité i kjølvannet av kritikken etter innlegget.

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skrev Amundsen i en melding til NTB søndag.

Ikke ulovlig

Han la videre til at han ikke mener han gjort noe ulovlig, men at det han har gjort, har vært en belastning for partiet.

– Fokuset bør være på politikk og ikke saker som dette, skrev han.

Frp-leder Sylvi Listhaug uttalte at Amundsens innlegg var uakseptabelt og at det skapte reaksjoner internt i partiet. Hun mente Amundsen ikke kunne fortsette i vervet som leder for komiteen, og syntes det var riktig av ham å trekke seg.

Frp er i gang med å vurdere hvorvidt de skal ilegge eventuelle sanksjoner mot Amundsen. De har varslet at vurderingene vil ta noe tid.