– Det er en ganske vanlig operasjon. Den gjennomføres ved alle større sykehus, og det gjøres flere hundre slike operasjoner i året, sier Zahid til NTB.

Legen er spesialist i indremedisin og kardiologi. Han jobber til daglig på Drammen sykehus og opererer selv inn pacemakere på pasienter der.

– Operasjonen tar vanligvis rundt en times tid. Pasienten er vanligvis våken og får lokalbedøvelse under operasjonen.

Ifølge Zahid går de fleste slike operasjoner stort sett greit.

– Noen hensyn må man jo ta, men de aller fleste kan leve et normalt liv etter et par uker.

Metallboks med ledninger

Han forklarer videre at en pacemaker består av en liten metallboks og en eller to ledninger.

Inne i metallboksen sitter et batteri som varer i mange år, samt en liten datamaskin.

– Datamaskinen følger med på hjertefrekvensen til pasienten og sikrer at den ikke blir lavere enn hva den er programmert til. Faller hjertefrekvensen under denne grensen, vil ledningene gi fra seg et lite støt. Dette støtet er nok til å øke hjertefrekvensen igjen, men pasienten vil ikke merke noe til det.

Usikkert når operasjonen skjer

Når kong Harald vil få operert inn pacemakeren, er foreløpig ikke sikkert. Infeksjonen som rammet kongen under ferien i Malaysia, har den siste tiden kommet mer under kontroll, men før operasjonen kan gjennomføres, må han bli helt infeksjonsfri.

– Dette kan ta flere dager, så kongen vil trolig bli værende på Rikshospitalet til over helgen, skriver kongehuset i en oppdatering mandag ettermiddag.

Allmenntilstanden er stabil og i bedring.

Besøk av familien

Kong Harald har gjennom mandagen fått besøk fra nesten hele familien på Rikshospitalet.

Like før klokken 15.30 ankom både kronprins Haakon og dronning Sonja sykehuset.

Tidligere mandag har prinsesse Märtha Louise, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprinsesse Mette-Marit vært på Rikshospitalet.