Den 43 år gamle mannen ble pågrepet under stor dramatikk 11. januar i år med to våpen i Oslo sentrum, en replika av en svartkruttrifle og en spesiell 6 millimeter skarpskytterrifle. Onsdag 14. februar ble mannen begjært varig utvist fra Norge, og få dager etter måtte han møte i retten for brudd på våpenloven.

Mannen gjorde ifølge dommen en del forarbeid og sjekket våpenlovene før han kom til Norge. Han reiste hit på relativt kort varsel og tok med seg skytevåpnene fordi han ikke ville etterlate seg dem i USA. At det i utgangspunktet er krav om søknad om innførsel av våpen to måneder før ankomst til landet, virket mannen å tro at han kunne omgå ved å ta kontakt med tollvesenet ved ankomst.

Mannen er dømt til 38 dagers fengsel, men dette er i sin helhet sonet gjennom utholdt varetekt. I tillegg må han tåle inndragning av våpnene.

Fiksering på kongefamilien

PST mener at mannen «har hatt en «vedvarende fiksering» på kongefamilien og særlig H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra som han både har uttalt at han gjerne ønsker å ha som kone, men samtidig ser på som sin datter», refereres det i kjennelsen om internering.

– Det er PST som har den vurderingen av ham. Jeg har ikke noen kommentar til det, sa mannens advokat Jørund Lægland til NTB i forbindelse med interneringssaken.

Han forteller at klienten hadde ment å søke om innførsel av de to våpnene etter at han kom til Norge, og at han ikke visste om at han skulle ha søkt før avreise fra USA. Da han ved ankomst til Norge likevel fikk de to geværene utlevert fra flyselskapet og med tollvesenets godkjenning, ble han ifølge advokaten svært overrasket.

PST: Har høy voldskapasitet

Politiet begjærte 43-åringen varetektsfengslet i påvente av straffesaken om våpnene, og da den var gjennomført, videre internering i påvente av retur til USA.

PST har vurdert at mannen har «høy voldskapasitet» og viser til at han har forsøkt å komme inn både på Slottet og på Skaugum.

Han har ikke motsatt seg utvisningen, da han ønsker å komme seg hjem til USA.