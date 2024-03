Houthiene, som har kontroll i store deler av Jemen, inkludert Hodeida, har siden november rettet angrep mot skip i Rødehavet og Adenbukta til støtte for palestinerne i Gaza. USA og Storbritannia har de siste månedene svart med angrep på houthienes stillinger.

Onsdag ble minst to sjøfolk ble drept i et Houthi-angrep mot et bulkskip utenfor Jemen, ifølge britiske og amerikanske myndigheter.