Russland melder om ukrainsk rakett- og droneangrep

13 ukrainske raketter er skutt ned over Belgorod-regionen sør i Russland En mann drept og fire personer såret, ti privatboliger ble påført skader og vannforsyningen i Belgorod by ble satt ut av spill, ifølge guvernør Vjatsjeslav Gladkov. Det ukrainske forsvaret har lagt ut en video på Telegram og som viser minst én bygning som sto i brann.

I Brjansk-regionen i Russland ble seks ukrainske droner skutt ned i Brjansk-regionen, ifølge guvernør Aleksandr Bogomaz. Han sier at ingen ble drept eller såret. Regionene Belgorod og Brjansk grenser begge til Ukraina.

Israelsk angrep mot Syria

Det israelske forsvaret (IDF) gjennomførte i natt angrep i Syria etter at to raketter ble skutt fra Syria og falt ned i Israel.

Luftvernsirenene gikk av i den nordlige delen av Israel i går kveld og to raketter som ble skutt fra Syria, falt ned på et åpent område, sto det i en uttalelse fra IDF i natt. – IDF angriper mål der rakettene ble skutt fra, la IDF til.

USA godkjenner nytt våpensalg til Israel

USAs utenriksminister Antony Blinken har for andre gang på under en måned godkjent våpensalg til Israel, uten å gå via Kongressen.

Det dreier seg denne gang om 155 mm høyeksplosiv artilleriammunisjon og artilleritilknyttet utstyr. til en verdi av om lag 1,5 milliarder kroner. Blinken har tatt i bruk en hasteordning som innebærer at salget ikke krever godkjenning av Kongressen.

Over hundre fiskere satt fast på isflak

122 fiskere som var strandet på et isflak som hadde løsnet på innsjøen Upper Red Lake i den amerikanske delstaten Minnesota, er reddet og i god behold.

Flaket hadde løsnet fra resten av isen som henger sammen med fastlandet. Avstanden mellom flaket og isen på fastlandssiden var for stor til at fiskerne kunne ta seg over det åpne vannet på egen hånd. En redningsaksjon ble derfor igangsatt. Etter rundt tre timer var alle fiskerne brakt i sikkerhet. Ingen av dem var skadd, opplyste politiet i fylket Beltrami i natt norsk tid.

Knivstakk politimann – dømt til seks års fengsel

En 34 år gammel mann som i april i år knivstakk en politimann i Lierbyen i Buskerud er dømt til seks års fengsel for drapsforsøk.

Politiet avfyrte flere varselskud mot mannen, men han ville ikke gi fra seg kniven. Da kjørte en politibil mot ham slik at mistet kniven og han ble deretter pågrepet.

I tingretten i Drammen i midten av desember erkjente 34-åringen at han stakk politimannen, men han mener han var psykotisk og at han ikke forsøkte å drepe.

Forsvarssjefen tar sjansen på litt mindre forsvar

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror det tar flere år før Russland er en like stor trussel mot Norge som landet var før krigen i Ukraina.

Han svarer slik når Klassekampen spør om den norske forsvarsevnen er svekket:

– Med Sverige og Finland inn i Nato, så styrker vi vår forsvarsevne. Hvert enkelt land har likevel utfordringer med blant annet ammunisjonslagrene. Men det er viktig å huske at Russland har låst sin kapasitet i Ukraina, og vil bruke lang tid på å bygge seg opp igjen. Mange russiske soldater er drept, og mye russisk utstyr er ødelagt. Det er et svekket Russland i våre nærområder.