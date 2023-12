I en annonse i The Economist gir selskapet inntrykk av at karbonfangst og energi fra vindparker er en betydelig del av Equinors forretningsvirksomhet i tillegg til olje og gass, skriver Transit Magasin og Kampanje.

Advertising Standards Authority, som regulerer markedsføring i landet, mener at Equinor i sin reklamekampanje går for langt i å nedtone at det er olje og gass som er selskapets hovedprodukter, ikke CCS og fornybar energi.

Reklamen er derfor villedende, og Equinor får ikke lenger lov å vise den i sin nåværende form.

I teksten i reklamen i The Economist i sommer heter det at vind, olje og gass og karbonfangst «alt er en del av et bredere energibilde».

– Vi respekterer, men er skuffet over utfallet i Advertising Standards Authority Council. Vi tar lærdom av dette til framtidige kampanjer, sier pressekontakt Alice Baxter i Equinor i Storbritannia til Kampanje.