– Når det snør har vi perioder der vi må stenge rullebanen for å brøyte og få tilfredsstillende friksjon for at flyene skal kunne ta av og lande på rullebanen, sier operativ sjef Morthen Wathne i Avinor ved Sola lufthavn til Stavanger Aftenblad.

Hver runde med brøyting av rullebanene tar 20 til 25 minutter. Da er rullebanen stengt for trafikk. Også på Flesland i Bergen har rullebanen i morgentimene blitt stengt flere ganger.

Innen klokken 9.45 har det vært tre innstillinger fra Sola og flere forsinkelser, ifølge avisen.