Om man kun ser på forsinkelsestimer blant persontog, er økningen på mer enn 25 prosent, ifølge Nettavisen , som har fått tall fra Bane Nor for den samme perioden i årene fra 2018 og fram til nå.

Tallene viser at særlig de to siste årene har vært dårlige for Bane Nor, med 1787 forsinkelsestimer i fjor. Snittet for de sju årene på de 1077 forsinkelsestimene er kraftig dratt opp av de to siste årene.

Regner man utenom dem, er snittet på 720 timer, rundt en tredel av totalen i år.

Kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde i Bane Nor peker på at kraftig snøvær i deler av Sør-Norge har skapt problemer for Arendalsbanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i år.