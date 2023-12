Årsaken til at Norge donerer luftvernutstyr fra sine egne beholdninger, er fordi det haster for Ukraina å få på plass mer luftvern, skriver regjeringen i en pressemelding.

Onsdag ble det kjent at regjeringen donerer mer luftvernutstyr til en sum av 335 millioner kroner. Mens mye av det vil bli donert så raskt som mulig fra Forsvarets egne lagre, vil det i tillegg bli bestilt mer fra våpenindustrien for levering på et senere tidspunkt.

– Helhetlige vurderinger av konsekvensene for Forsvarets operative evne og nasjonale beredskap ligger til grunn for alle regjeringens beslutninger om donasjoner av militært materiell fra forsvarssektoren, skriver regjeringen.