Helsetilsynet konkluderte 15. november med at kvinnen fikk forsvarlig helsehjelp.

Nå har også politiet og statsadvokaten kommet fram til sin konklusjon, skriver Innherred.

Politiadvokat Malin Borg i Trøndelag politidistrikt sier til avisen at politiet har henlagt saken.

– Som betyr at vi ikke kan se at det er gjort noe straffbart under oppfølgingen fra sykehuset eller ansatte, sier hun.

I Helsetilsynet sin rapport konkluderte de med at helsehjelpen var forsvarlig, og at livet ikke sto til å redde. Politiet ble ferdig med etterforskningen sin 26. september i år, etter flere runder med avhør av helsepersonalet som var involvert i hendelsen.