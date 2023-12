Hovedredningssentralen i Sør-Norge skriver klokken 19.13 lørdag kveld på X, tidligere Twitter, at kvinnen er fløyet til Haukeland sykehus.

Det var kvinnen selv som ringte nødetatene lørdag ettermiddag og ba om hjelp.

– Vi fikk melding klokken 17.11 om at en kvinne hadde falt i terrenget og sklidd nedover, og hun var ikke i stand til å komme seg videre for egen maskin, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Hun sier at kvinnen har smerter i en fot.

Kvinnen var ikke godt nok kledd til å ligge ute i snøen og kulden for lenge, og det var frykt for at hun ville bli nedkjølt.