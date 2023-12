– Grensekryssende fiske har ført til svekket kontroll med fisket i Skagerrak, og det er en sak regjeringen har vært opptatt av i flere år, sier fiskeri- og havministeren i en pressemelding.

Praksisen med grensekryssende fiske i Skagerrak oppsto før økonomiske soner ble etablert i 1977 og innebærer at norske, svenske og danske fartøy har kunnet krysse grenser mellom norsk økonomisk sone og områder under EUs fiskerijurisdiksjon uten å heve redskapen.

– Det er et behov for å styrke kontrollen og forvaltningen i norsk økonomisk sone i Skagerrak. Med et forbud mot grensekryssende fiske kan vi følge opp dette mer målrettet, sier Myrseth.

Hun påpeker at fisket i Skagerrak er intensivt, og at forbudet på sikt vil bidra til bedre oversikt over bestandssituasjonen i dette området.

– Flere løsninger har vært undersøkt og vurdert, men det har vært vanskelig å finne en innretning som både sikrer håndheving reglene og gir oss god nok kontroll, sier Myrseth.

Som et første trinn i innfasingen vil kun fartøy over 12 meter omfattes av endringene i ERS-forskriften. Det samme vil gjelde for svenske og danske fiskefartøy. Etter hvert tar myndighetene også sikte på at fartøy under 12 meter skal omfattes av forbudet, fra 1. januar 2025. Et slikt forslag vil bli sendt på høring i løpet av første kvartal 2024.