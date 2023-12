– Trondheim kommune kartlegger nå omfang og eventuelle konsekvenser for pasienter, men så langt ser det ut til at henvisningene er blitt fanget opp på andre måter, sier Line Kristoffersen, faglig leder for Helseplattformen i Trondheim kommune, i en pressemelding, ifølge NRK.

Kristoffersen sier det er for tidlig å konkludere om hendelsen har fått konsekvenser for pasientbehandlingen.

Statsforvalteren i Trøndelag er varslet om saken.