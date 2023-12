SV og regjeringen kom til enighet om budsjett for neste år, og da vanket det økte tilskudd til samiske, skogfinske og kvenske formål, skriver Vårt Land.

– Det er bare å takke SV for at de har stått på og forhandlet fram et løft til Sametinget og andre samiske formål i budsjettforhandlingene. Dette er gledelig, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto, som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametinget får 20 millioner mer. Det skal brukes på å dekke inn en del av etterslepet hos de samiske institusjonene, sier Balto.

Saminor er nå fullfinansiert etter å ha fått 17 ekstra millioner i budsjettenigheten. Samisk høgskole får 7 millioner ekstra.