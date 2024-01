Tilbakegangen var størst i Telemark, Vestfold, Innlandet og Østfold, opplyser Virke.

Høye byggekostnader, svakere boligprisutvikling, renteoppgang og generell usikkerhet har bidratt til stor nedgang i byggeprosjekter som igangsettes. Dette demper igjen etterspørselen etter byggevarer.

– Utviklingen har vært i tråd med våre prognoser, og viser at 2023 ble et år med kraftig fall i byggevaremarkedet. Selv om vi venter at privatmarkedet snur oppover fra andre halvår, tror vi fortsatt det blir krevende for proffmarkedet i 2024, sier direktør Aslaug Koksvik i Virke Byggevarehandel.

Virke frykter at nedgangen kan ha store konsekvenser på lang sikt, fordi verdifull kompetanse kan forsvinne.