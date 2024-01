I desember satte Norges Bank opp renta til 4,5 prosent, tross forventninger om at den kom til å bli liggende stille. Samtidig var signalet fra sentralbanksjefen at toppen nå sannsynligvis var nådd, og at styringsrenta kommer til å ligge høyt «en god stund framover».

Norges Bank har satt opp styringsrenta 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021. Tolv av økningene har funnet sted på Baches vakt. Det er særlig to faktorer som bekymrer banken: Den relativt høye prisveksten på 4,8 prosent, og den svake kronekursen.