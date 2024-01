Ifølge Kripos har det ikke blitt beslaglagt mer narkotika i Norge siden 2014, skriver NRK.

Etter cannabis, som står for 40 prosent av beslagene i Norge, er det kokain som er det vanligst brukte stoffet i Europa. Kokainbeslaget i Norge økte med 29 prosent i løpet av fjoråret, ifølge en pressemelding fra Kripos.

– I 2023 ble det beslaglagt 2292 kilo kokain i Norge. Dette er mer kokain enn det ble beslaglagt totalt mellom 2000 og 2022, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Solvik.

– Grunn til bekymring

De fire rekordbeslagene av kokain ble gjort i Oslo og Vest politidistrikt.

Kriminelle nettverk i Europa smugler i økende grad kokain fra Sør-Amerika til mindre havner i EU og naboland, fordi bakmennene opplever at havnesikkerheten er lavere der, tror EUs narkotikaovervåkingssenter. Det er bekymringsverdig for Norge, mener Kripos.

– At vi finner så store kvanta av kokain gir grunn til bekymring fordi det kan bety at vi endrer status fra å være et mottakerland til å bli et transittland for narkotika, sier leder Guro Skjerve i etterretningsseksjonen.

14 beslag av nitazener

I tillegg til store mengder kokain og cannabis, ble syntetiske opioider i gruppen nitazener beslaglagt i Norge for første gang i fjor. 14 slike beslag fant sted i 2023.

Stoffene i nitazener er 10 til 1000 ganger mer potente enn morfin. De siste to årene er flere overdoser og overdosedødsfall knyttet til stoffgruppen, som anses å være svært farlig.