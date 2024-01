Politiet advarer mot farlig akelek – jente skadd

En jente i tenårene er skadd etter en ulykke da hun ble slept på akebrett etter et kjøretøy i Holmestrand. En jevnaldrende gutt, som kjørte UTV-en, er mistenkt for uaktsom kjøring.

Jenta er trolig ikke alvorlig skadd, men politiet advarer mot slik lek.

– Dette er en lek som vi har sett videoer av på nettet. Jeg håpet at vi ikke skulle se det i Norge. Det er rett og slett farlig, det ser vi nå, sier operasjonsleder Roger Aaser til NTB.

Mann til sykehus etter vold i Porsgrunn

En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Porsgrunn. Vitner har sagt at han var bevisstløs.

Politiet sier at skadeomfanget er ukjent. Mannen var fraktet til sykehus i ambulanse før de kom til stedet. Det er pågrepet to menn i tenårene, og en annen mann i tenårene er også fornærmet i saken.

Mulig angrep mot russisk oljeraffineri ved Finskebukta

Det brenner i et russisk raffineri og terminal for gass på en havn i Ust-Luga ved Finskebukta, melder russiske medier. Guvernøren i Leningrad-regionen har publisert en video som viser store flammer og kraftig røyk.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men det St. Petersburg-baserte mediet Fontanka skriver at to droner hadde kurs mot området før brannen brøt ut. Opplysningene er ikke bekreftet. Ingen skal være skadd.

Zelenskyj regner med å få betydelig militærstøtte snart

De neste to månedene kommer Ukraina til å få store støttepakker, ifølge landets president.

– Det er allerede spesifikke datoer for når nye og sterke dokumenter forventes, sier Volodymyr Zelenskyj, uten å navngi spesifikke land.

Det kommer til å bli vedtatt like mye støtte i januar som i februar, ifølge presidenten.

Zelenskyj har reist rundt til flere land og kontinenter den siste tiden i håp om å vinne støtte til landets forsvarskrig, som snart er inne i sitt tredje år.

Nikki Haley stiller spørsmål ved Trumps mentale evner

Den republikanske utfordreren Nikki Haley kommer med direkte kritikk av Trumps kognitive skarphet på et velgermøte i New Hampshire. Det skjer etter at Trump surret med navn fredag.

Velgerne kan ikke tvile på om presidenten er «mentalt skikket for oppgaven», sa hun. Haley kom også med kritikk av Trumps forhold til autoritære ledere som Vladimir Putin og Xi Jinping.