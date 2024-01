Politiet etterforsker drapssaken i Nes

Etterforskningen fortsetter i drapssaken der fire personer tirsdag ble funnet døde i et i Nes på Romerike. En godt voksen mann er den antatte gjerningsmannen, og politiet tror det dreier seg om drap og selvdrap. De fire var i familie, ifølge politiet. Én av kvinnene var ansatt i Øst politidistrikt, og Oslo-politiet har derfor overtatt etterforskningen av saken.

Kjerkol deler ut demenspris

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) deler ut prisen for fjorårets mest demensvennlige kommune. Hun deler ut prisen på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen i deres lokaler i Oslo onsdag formiddag. Prisen deles årlig ut til en kommune som har lagt inn en ekstra innsats for et mer demensvennlig samfunn. Senere på dagen skal Kjerkol delta i et digitalt møte med Helse nord.

EU med tiltak for å stanse kokaintrafikken

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er til stede i Antwerpen i Belgia onsdag, hvor EU lanserer en ny havneallianse for å stanse kokain-strømmen til europeiske land. Den nye alliansen mellom EU-havnene skal gi skjerpet kontroll og en sterkere neve mot storsmuglere. I 2023 ble det gjort flere rekordstore kokainbeslag i Norge, blant annet flere store beslag i banankasser hos Bama.

Liverpool spiller semifinale

Onsdag kveld tar Liverpool turen til Craven Cottage i London for å møte Fulham i semifinale i den engelske ligacupen. Det første semifinaleoppgjøret tidligere i januar endte 2-1 til Liverpool, som for tiden er i toppform og topper Premier League. I finalen venter Chelsea, som tirsdag knuste Middlesbrough 6-1 i den andre semifinalen. Finalen spilles søndag 25. februar.