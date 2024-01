Eurocontrol, Europas fellesorgan for flykontroll, har igjen plassert Oslo lufthavn på toppen av statistikken over best punktlighet på avganger, skriver Avinor i en pressemelding.

– Selv om vi de siste dagene har hatt noen utfordringer med punktligheten vår i svært krevende vintervær, er Oslo lufthavn et velsmurt og effektivt maskineri, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby ved Oslo lufthavn.

Norges hovedflyplass hadde i 2023 en punktlighet på 78 prosent, som er en økning på to prosentpoeng mot året før.

Wien og Aten kommer på andre- og tredjeplass i kåringen, som omfatter flyplasser som håndterer mellom 25 og 40 millioner passasjerer årlig.