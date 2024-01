Alle de fire fornærmede var på gjerningstidspunktet jenter under 14 år, skriver Altaposten.

– Det betegnes som voldtekt, selv om det ikke ble brukt fysisk vold eller tvang. Her er det jeg vil kalle en kynisk utnyttelse av barn, sa aktor Jørn Henning Bremnes under sin prosedyre i Vestre Finnmark tingrett torsdag.

Minstestraff for et tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år, er tre år. Den tiltalte mannen brukte ikke prevensjon, noe aktor mener er skjerpende. Videre tok han for seg den store aldersforskjellen, samt jentenes sosioøkonomiske bakgrunn.

Det ble også lagt ned påstand om at den tiltalte mannen skal betale oppreisningserstatning, til og med 280.000 kroner til hver av jentene, skriver Altaposten.

I retten erkjente tiltalte å ha hatt samleie med tre av de fire fornærmede jentene, og at han er villig til å betale oppreisningserstatning til jentene.