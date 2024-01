Normal drift tar utgangspunkt i det reduserte busstilbudet på de travleste busslinjene som har vedvart i Oslo de siste ukene, og ikke tilbudet som fantes før vær og kulde slo inn.

– Vi har tatt ut noen avganger slik at vi har busser til resten av produksjonen, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til NTB.

– Vi tror ikke kundene vil merke det i så stor grad. Det betyr bare at de mest trafikkerte busslinjene går litt sjeldnere i rushtiden og at man kanskje må vente på bussen i opp mot 10 minutter i stedet for 4–6 minutter, sier hun.

Det har vært et noe redusert tilbud på disse busslinjene den siste tiden: 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 34, 37, 54, 58, 60, 66, 67, 69, 71, 76, 79, 80E, 81, 81E, 83, 84E og 580.

Skader på busser som følge av det glatte føret i byen mandag kan også påvirke enkelte avganger tirsdag, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det har vært noen trafikkuhell i dag, og skader på bussene kan påvirke enkelte avganger i morgen, sier Myhren-Haugen.

Hun understreker likevel at busstilbudet vil være mer normalt tirsdag morgen enn det har vært gjennom mandagen.

– Det har vært store utfordringer flere steder i dag på grunn av utfordrende kjøreforhold, men vi har gjenopptatt kjøringen på de fleste rutene nå, sier hun.