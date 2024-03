Nyhetsbyråene Getty, Reuters, Associated Press (AP) og AFP har trukket bildet. Reuters' bilderedaktør sier at deler av ermet på Kates datters genser ikke ser ut til å legge seg på en naturlig måte. NTB er blant mediene som har brukt bildet.

Det er uklart hvordan, hvorfor eller hvordan endringen er gjort. Bildet er publisert på Instagram-kontoen til prins William og prinsesse Kate , og lå natt til mandag stadig ute, 16 timer etter det ble det lagt ut.

AP skriver i en melding til sine kunder at det «etter nærmere undersøkelser virker som at kilden har manipulert bildet».

Kensington Palace opplyser at bildet er tatt av prins William i forrige uke. Det viser en blid og frisk Kate sammen med prinsene George og Louis og prinsesse Charlotte.

Prinsesse Kate ble innlagt på sykehus i januar der hun gjennomgikk en mageoperasjon. Hun ble utskrevet etter to uker. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft. Hun er på bedringens vei, men kommer ikke til å gjenoppta sine offentlige plikter før påske, ifølge Kensington Palace.