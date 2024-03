Rundt 300 aktivister fra Extinction Rebellion og Youth for Nature klippet hull i gjerdet for å komme seg inn på fabrikkområdet til Arkema i Pierre-Bénite i utkanten av Lyon, sier en talsperson for arrangøren.

Politiet anslår at rundt 150 demonstranter deltok i aksjonen.

Da de kom seg inn, rullet aktivistene ut bannere og sprayet graffiti som inkluderte «PFAS – fortell sannheten» og «Arkema forgifter oss»

– Vi vil stenge døren for «evighetskjemikaliene» Arkema dumper i elven Rhône. Samtidig vil vi åpne dørene fordi alt som skjer her, utføres i hemmelighet, sier talsperson Julien til AFP.

Arkema sier en uttalelse at de vil slutte å bruke PFAS i produksjonen i Pierre-Bénite innen utgangen av året.

PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse på rundt 4000 kjemiske forbindelser som ofte omtales som evighetskjemikalier fordi de lever lenge i miljøet og i kroppen. De er motstandsdyktige mot fett, olje, vann og varme.

Eksperter sier at eksponering for noen PFAS-forbindelser har blitt koblet til alvorlige helseeffekter. Amerikanske myndigheter opplyste denne uken at produkter med PFAS ikke lenger skal selges som emballasje for mikrbølgepopcorn eller annen fet mat i USA.