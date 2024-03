Mennene er tiltalt for grove bedragerier for over 47 millioner kroner.

Mennene drev en forening og mottok tilskudd fra departementene for å utarbeide rapporter.

– Bedrageriene mot departementene er omfattende. Denne type kriminalitet bidrar til å undergrave bistandsarbeidet i Norge og svekke vårt tillitsbaserte system, sier påtaleansvarlig og statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn.

Den ene tiltalte er fra Innlandet. Han er tiltalt for to grove bedragerier, forsøk på grovt bedrageri, hvitvasking og dokumentforfalskning. Den andre mannen er fra Nordland, han er tiltalt for medvirkning til de to grove bedrageriene den første mannen er tiltalt for.

Avviser bedrageribeskyldninger

Filter Nyheter skriver at bedrageritiltalen trolig er den største noensinne mot en mottaker av bistandspenger i Norge. Pengene ble bevilget i forbindelse med større internasjonale prosjekter i samarbeid med FN og Interpol.

Den første tiltaltes forsvarer, Fredrik Berg, sier til avisen at hans klient avviser beskyldningene om bedrageri. Han står fast på at rapportene Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet mottok var av høy kvalitet.

– Programmene var operativt rettet i nært samarbeid med FN og Interpol. Dette gjenspeiles i kostnadene. På denne bakgrunnen er beskyldningene om at departementene skulle være bedratt, feil. Våre bevis til støtte for dette vil vi fremme for retten. Utover dette ønsker verken vi eller vår klient å kommentere, skriver advokat Berg til Filter Nyheter.

– Bedratt fellesskapet for betydelige summer

Økokrim mener at deres etterforskning har avdekket at mange millioner av tilskuddsmidlene ikke var brukt. I tillegg skal flere millioner kroner av midlene ha blitt brukt på urettmessige kjøp av blant annet hytte, biler og andre private utgifter.

– Tilskudd og støtte fra det offentlige gis gjennom et tillitsbasert system og er i svært mange tilfeller basert på opplysninger fra mottakerne. Slik har det også vært i denne saken. Vi mener at de tiltalte grovt har misbrukt dette systemet, og bedratt fellesskapet for betydelige summer, sier statsadvokat Horn.