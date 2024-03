Borch hevdet overfor NRK og Dagbladet at reglene for fusk har endret seg siden hun var student. Dette avvises av universitetet overfor TV 2.

– Når en sammenligner vedtektene for fusk i forskriften fra 2014 med gjeldende regelverk, er det tydelig at reglene ikke har endret seg, sier konstituert leder Julia Holte Sempler ved avdeling for forskning, utdanning og formidling til kanalen.

Borch sa også at hun ikke har fått lese sensurbegrunnelsen før nå, hvor det ifølge henne står at sensorene har funnet tekstlikheter og trukket henne i karakter. Sempler sier at alle studenter fikk sensurbegrunnelse i 2014. Dette har også Forskerforum skrevet.

Den tidligere statsråden hevdet også at oppgaven var gjennom to plagiatkontroller fordi hun er en offentlig person. Men Sempler sier at alle oppgavene var anonymisert da de ble sensurert, og at de ble sjekket for plagiat kun en gang.