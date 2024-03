Politiet opplyser de like etter midnatt fikk melding fra en barnevernsinstitusjon i Bryne om at de trengte bistand av politiet.

– To meget utagerende ungdom hadde gått til angrep på en av de ansatte, skriver Sørvest politidistrikt på X /Twitter.

De forteller at den ansatte mannen ble slått ned, og at ungdommene stjal bilnøkler og forsøkte å stjele en bil, men at de ansatte klarte å forhindre dette.

– Han er skadd i bryst og hode, og patruljen utførte førstehjelp på ham i påvente av ambulanse, skriver politiet om den ansatte som ble angrepet.

Politiet opplyser at mannen er fraktet med ambulanse til sykehus med ukjent skadeomfang.

Etter hvert fikk politiet også kontroll på de to ungdommene, som er 14 og 16 år gamle.