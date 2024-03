Antallet bortviste i går endte på 46, og flere ble anmeldt under femmila lørdag, opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Operasjonsleder Marita Aune håper folk greier å oppføre seg bedre under den tradisjonsrike Holmenkollsøndagen.

– Vi tror det blir en hakket roligere profil i dag. Litt mer familiepreget, men det er femmila til herrene og erfaringsmessig er det et renn mange vil se, sier Aune.

Aune krysser fingrene for lavere beruselsesgrad søndag.

– Det var en god del folk som ikke hadde så mye å gjøre der oppe i går. Beruset ungdom var hovedvekten av utfordringene. Vi vil ikke at dette skal være en fyllefest, vi vil ha et familiearrangement.

Hun opplyser at politiet har like stor tilstedeværelse i dag, som i går, for at alle skal føle seg trygge.

– Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre, slik at dette blir en fin dag for både deltakere og publikum. Folk bes også passe på sine verdisaker og være oppmerksomme på lommetyver, skriver politiet i en melding til publikum.