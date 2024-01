Sør-Afrika har klaget inn Israel for folkemord etter angrepene i Gaza til Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag.

Flere land har støttet anklagen og gitt sin støtte til Sør-Afrika, men Norge har så langt ikke gjort det samme. Nå ønsker MDG at regjeringen gjør nettopp det, og at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reagerer.

Må gå tydelig ut med støtte

– MDG mener at den norske regjeringen må støtte opp under prosessen som nå foregår i Haag, hvor Sør-Afrika har klaget inn Israel for Den internasjonale domstolen. Norge har allerede turt å gå lenger i fordømmelsen av Israels angrep mot sivile enn mange andre europeiske land, men jeg savner at Støre og Barth Eide går tydelig ut og viser støtte til den pågående saken i domstolen, sier partileder Arild Hermstad.

Han la fram forslaget på et folkevalgtmøte for partiet i helgen.

– Verdenssamfunnet har et ansvar for å gjøre alt vi kan for å få Israel til å stanse angrepene som tar stadig flere sivile liv og traumatiserer en hel generasjon av unge palestinere på Gaza, fortsetter han.

– Ikke vurdert å intervenere

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at Norge følger saken i Haag videre med interesse.

– Det er ikke vurdert om Norge skal intervenere i saken per nå. Vi vil imidlertid følge saken nøye fremover, sier han i en kommentar til NTB.

– ICJ er til for å brukes. Vi syns det er bra at Israel møtte i retten for å forsvare seg, slik de har gjort denne uka. Nå har det vært høringer, og så skal domstolen gi beskjed om de tar saken videre. Da kan de komme med en midlertidig forføyning for å stanse kamphandlingene. Det som skjer nå i Haag er viktig. Det kan ha en reell effekt på krigen i Gaza, mener utenriksministeren.

Siden starten av krigen er nesten 24.000 mennesker drept og omtrent 60.000 såret i israelske angrep på Gaza, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter.