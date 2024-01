Slagsmålet førte til skuddveksling mellom mennene, og minst fire skudd ble avfyrt, skriver Bergens Tidende.

Konflikten var mellom et kjærestepar og to menn. Påtalemyndigheten har nå tiltalt alle de tre involverte mennene for kroppsskade. Saken mot kvinnen er henlagt.

– Vi har ikke funnet bevis for at hun har begått kroppsskade, eller medvirket til det, sier politiadvokat Kristin Davidsen til avisen.

Det er satt av fire dager til rettssaken etter hendelsen. Rettssaken er foreløpig ikke berammet.