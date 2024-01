– Ifølge fornærmede ble han holdt i leiligheten i 48 timer. Det skal ha vært flere personer til stede i leiligheten som politiet ikke har identifisert ennå, opplyser politiet til Dagbladet.

Politiet pågrep to personer i en større aksjon mot en adresse på Torshov i Oslo mandag, med mistanke om at en person ble utsatt for frihetsberøvelse. De siktede befant seg i leiligheten sammen med fornærmede.

Han framsto som lettere skadd og ble kjørt til legevakta.

Begge de pågrepne er i 20-åra, og norske statsborgere. De blir framstilt for fengsling tirsdag i Oslo tingrett.