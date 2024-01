– Mellom klokken 7 og 9 i dag har vi en del innstilte bussavganger, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til Aftenposten.

Det ble først meldt at rundt 100 avganger var innstilt, men dette antallet ble senere doblet.

– De fleste bussavgangene våre går som de skal på morgenen. Vi har likevel fått innmeldt i overkant av 200 innstilte avganger, sier Myhren-Haugen til TV 2.

Ruter håper at passasjerene skal slippe å vente for lenge.

– Det er snakk om linjer med hyppige avganger. Vi håper kundene ikke skal merke forsinkelsene i like stor grad som mandag, sier hun.

Det er spesielt linjene 25, 60, 24 og 79 som er berørt.

Lokaltog berørt på Østlandet

Kulda skaper også problemer for lokaltogtrafikken på Østlandet. En rekke avganger var forsinket eller innstilt tirsdag morgen.

Hovedbanen, Drammenbanen og Spikkestadbanen er berørt, i tillegg til den gamle Østfoldbanen, opplyser pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

– De eldste togsettene har problemer på grunn av kulda. Det er kompressorer og lignende som fryser, sier han til NTB.

I tillegg er det problemer med å skjøte togsett sammen.

– Det betyr at på en del linjer går det nå enkle togsett der det normalt kjøres doble. Dermed kan det bli trangt på enkelte linjer, sier Børseth.

Bane Nor presiserer at togene fortsatt går, men oppfordrer reisende til å følge med på appene til togselskapene for å holde seg oppdatert.

– Togene går, men det er færre avganger, sier Børseth.

Vy: Trangt på togene

Vy bekrefter at det er trangt for mange reisende. På L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm er annenhver avgang innstilt. I tillegg er noen avganger på L2 mellom Ski og Skøyen/Stabekk innstilt. Det er også noen forsinkelser som fordeler seg på en rekke linjer.

– Problemene har vedvart noen dager. Vi har fortsatt mangel på togsett til å kjøre full produksjon, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Reisende bør kle godt på seg og finne et sted å vente der de er skjermet for været hvis det lar seg gjøre, lyder rådet. Vy har ikke fått melding om at mange har blitt stående på perrongen.

– Det er trangt på de togene som går, det er den største utfordringen for mange. Det er mer komfort enn at det er vanskelig å komme seg dit man skal, sier Lundeby.

Flytoget opplyser at deres tog går som normalt tirsdag morgen.