Etter å ha kommet for nær ett eller flere trær med rotor, måtte helikopteret nødlande i Skrimfjella sør for Kongsberg, skriver Forsvaret i en pressemelding.

To personer var om bord i helikopteret som nødlandet like etter klokken 20, ingen av dem ble skadd. Etter nødlandingen har Forsvaret etablert militært vakthold på stedet.

Oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Eivind Byre, sier de jobber for å få ut helikopteret.

– Vi er takknemlige for at personellet vårt kom trygt fra det. Nå vurderer vi ulike alternativer for å transportere helikopteret ut. Foreløpig er det for tidlig å si noe mer om verken hendelsesforløp eller tidsplan for berging. Hendelsen vil undersøkes, sier Byre i pressemeldingen.