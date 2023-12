Nedgang i våpensalget

Manglende produksjonskapasitet førte til lavere inntekter for verdens største våpenleverandører i fjor, tross økt etterspørsel, viser rapport.

Krigen i Ukraina og forsøk på økte forsvarsinnkjøp i en rekke europeiske land var ikke nok til å øke inntektene hos de største våpenhandlerne i verden. Ifølge en årlig rapport fra fredsinstituttet Sipri i Stockholm hadde de 100 største leverandørene en omsetning på 597 milliarder dollar i fjor. Det er 3,5 prosent mindre enn året før. Summen tilsvarer 6.367 milliarder – eller snaut 6,4 billioner – kroner med dagens kurs.

Elleve funnet døde etter vulkanutbrudd

Elleve turgåere er funnet døde etter et vulkanutbrudd på Vest-Sumatra i Indonesia. Tolv personer er fortsatt ikke gjort rede for.

– Det er 26 personer som ikke ble evakuert. Vi har funnet 14 av dem, tre var i live, mens elleve ble funnet døde, sier Abdul Malik, som leder redningstjenesten i provinshovedstaden Padang.

Søndag sendte vulkanen Marapi aske 3 kilometer opp i luften. Rundt 75 personer var allerede på vei opp den nesten 2900 meter høye vulkanen lørdag og ble fast etter utbruddet

Venezuelanerne vil ta deler av naboland

95 prosent av deltakerne i en folkeavstemning i Venezuela har stemt for å gjøre krav på store deler av nabolandet Guyana, opplyser valgkommisjonen.

Det er uklart hva som er neste skritt i prosessen for Venezuela, som mener regionen Essequibo tilhører dem, til tross for at den har vært en del av Guyana siden 1899. Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) ga sist uke Venezuela ordre om å unngå handlinger som endrer statusen for Essequibo.

To personer skadd i voldshendelse i Sandnes

To personer ble fraktet til sykehus med det politiet omtaler som stikkskader etter en voldshendelse i Sandnes seint i går kveld. Politiet fikk melding om en knivstikking.

En av dem som er fraktet til sykehus, er besluttet pågrepet. Det er også en tredje person. Politiet tror ikke flere var involvert.

Skadeomfanget er ukjent, men det så ikke ut til å være livstruende, opplyste politiet i natt.

AUF vil ha sanksjoner mot Israel

Arbeiderpartiets ungdomsparti ber om boikott av varer produsert på områder okkupert av Israel.

Norge har i dag en merkeordning der det skal komme fram om produkter er produsert på okkuperte palestinske områder. AUF mener det må et forbud til og vil ha sanksjoner mot Israel, skriver Klassekampen.

Prisrekord for gull

Prisen på gull steg til nye høyder og satte ny rekord med 2135,39 dollar per unse – litt over 800 kroner per gram.

Oppturen kommer etter at de som handler i edelmetallet, blir stadig sikrere på at USAs sentralbank vil kutte renten på nyåret. I tillegg bidrar Gaza-krigen til at flere søker mot gull som en trygg økonomisk havn.

Den forrige rekorden ble satt i 2020, under koronapandemien.