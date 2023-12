Seks til sykehus og mange evakuert etter brann

Seks mennesker er fraktet til sykehus med røykskader i et rekkehus på Sandal i Stavanger. Nødetatene ble varslet klokka 3.12. Beboere fra 20 leiligheter ble evakuert ut i vinterkulden.

Det er totalt registrert 55 personer i de fire rekkehusrekkene som er evakuert. Politiet antar at det ikke er flere personer i de evakuerte boligene. Det var ikke kontroll på brannen i 5.30-tiden, og det var fare for at flere måtte evakueres.

– Vi vet ikke årsaken til brannen eller hvor den startet. Det er en konstruksjonsbrann, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest-politiet.

Sju alvorlig skadd i ulykke i Tønsberg

Fem voksne og to barn er fraktet til sykehus alvorlige skader etter en frontkollisjon ved Revetal i Tønsberg kommune. Det er mistanke om at føreren av personbilen var ruspåvirket.

Alle de skadde satt i en personbil som krasjet med en varebil. Føreren av varebilen er fysisk uskadd.

Politiet advarte mot at det var svært glatt på stedet – og på flere andre veier.

Fem israelske soldater drept

Den israelske hæren (IDF) opplyser at fem av deres soldater er drept i krigen mot Hamas på Gazastripen. Fire av soldatene er drept i kamper sør i Gaza, mens den femte døde av skader han fikk i kampene 7. oktober, ifølge en uttalelse fra IDF på X/Twitter.

Tre av de drepte soldatene var 25 år gamle, mens en var 19 og én var 20 år gammel.

Ukraina fordømmer valgplaner

Ukraina fordømmer planene om å arrangere russiske presidentvalg i på okkupert ukrainsk territorium til våren.

Ukrainas utenriksdepartement sier det planlagte valget er ugyldig og sier at internasjonale observatører som blir sendt for å overvåke valget, vil bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Sierra Leones ekspresident avhørt om kuppforsøk

Sierra Leones tidligere president har fått beskjed om å holde seg hjemme etter å ha blitt avhørt om det myndighetene omtaler som et kuppforsøk i november.

Staben til Ernest Bai Koroma, som styrte det vestafrikanske landet fra 2007 til 2018, sier ekspresidenten ikke er satt i husarrest. han ble avhørt fredag og lørdag og skal avhøres igjen mandag, opplyser informasjonsminister Chernor Bah.