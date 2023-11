Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian viser en nedgang på 11,6 prosent i antall søknader for å handle på kreditt på Black Friday.

– Tallene er ikke veldig overraskende, tatt i betraktning høyere renter, økt inflasjon og usikre strømpriser, sier direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, Veronica Flyckt i en pressemelding.

Hun fortsetter:

– Vi så en rekordhøy økning i antallet kredittsøk under Black Week i 2022. Tatt i betraktning årets økonomiske situasjon, så er det ikke overraskende at veksten har stagnert, sier hun.

Tallene viser også at folk i større grad spredte handlingen utover hele Black Week sammenlignet med tidligere år.

– Tallene viser at begrepet Black Week har befestet seg sterkere i Norge. I år har vi benyttet oss av tilbudene i løpet av hele uken, istedenfor å spare alt til selve fredagen, sier Flyckt.

Flyckt sier at det er vanlig å handle på kreditt, og at det i noen tilfeller kan anbefales for å unngå svindel. Hun påpeker dog at det er viktig å betale ned kredittgjelden i tide for å unngå høye renter og potensielle betalingsanmerkninger.