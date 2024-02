Watne Frydnes tar over etter Berit Reiss-Andersen som gikk av ved nyttår etter å ha ledet komiteen siden 2017.

Watne Frydnes har vært generalsekretær i den norske avdelingen av skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen Pen siden oktober i fjor. I årene fra 2011 til 2023 var han daglig leder av Utøya, og han hadde ansvar for gjenoppbyggingen av øya etter angrepet 22. juli. Han har også bakgrunn fra Leger Uten Grenser.

39-åringen har vært medlem av Nobelkomiteen siden 2021.

Det er komiteen selv som velger leder og nestleder. Nobelkomiteens oppgave er å utpeke vinneren av Nobels fredspris.

Ny i komiteen er Gry Larsen, som var Arbeiderpartiets kandidat. Hun trådte inn fra nyttår i den ledige plassen etter at Reiss-Andersen gikk av. De øvrige medlemmene er Asle Toje, Anne Enger og Kristin Clemet.

Det er Stortinget i plenum som velger medlemmer til Nobelkomiteen, etter innstilling fra partigruppene.

Medlemmene velges av Stortinget for en seksårsperiode. Tre varamedlemmer velges for en treårsperiode, med mulighet for gjenvalg.