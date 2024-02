Det var 12. november i 2022 at en mann i 40-årene ble funnet drept i en leilighet i Løvdahls gate i Stavanger sentrum. Et drøyt år senere ble en mann i 40-årene dømt til 13 og et halvt års fengsel for drapet. Han hevdet han handlet i nødverge og har anket dommen.

Kvinnen i 50-årene var med den dømte mannen da drapet skjedde. Hun ble i fjor tiltalt for å ha ødelagt bevis, ettersom hun senere den kvelden vasket frakken til den nå drapsdømte mannen.

I starten av februar ble kvinnen frifunnet i Sør-Rogaland tingrett, men Gulating lagmannsrett ha nå opphevet dommen og begrunner det med at tingretten ikke har vurdert om kvinnen søkte å unndra seg selv fra strafforfølgning ved å vaske frakken.

– Tingrettens domsgrunner har således klare mangler på dette punktet. Lagmannsretten har derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for prøving av anken. Etter dette finner lagmannsretten det klart at dommen bør oppheves, står det i dommen, som var enstemmig.