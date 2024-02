– Han og flere andre har ønsket å plage Jonas. Vi opplever at det har vært en overfokusering på min klient og sjalusimotiv. Vi mener det er i beste fall unyansert, for det er flere som har hatt et motiv for å plage Jonas, sier advokat Jon Anders Hasle til NRK.

Han er forsvarer for den 32 år gamle mannen fra Noresund som er en av de fem som er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Jonas Henriksen i august i fjor.

Politiet har tidligere sagt til NRK at de mener 32-åringen har vært oppdragsgiver for elleve forhold om vold, trusler og hærverk som Henriksen anmeldte fra mars til august.

– Påtaleansvarlig har allerede uttalt seg mye om min klient. Det har fremkommet at han var med på planlegging av plaging og banking av Jonas. Men han har fra første stund nektet for å ha vært med på noe drap, sier Hasle.

– Bestillingen var å gi Jonas juling, sier forsvareren.