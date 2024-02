Det forteller advokat Patrick Lundevall-Unger, som forsvarer den tiltalte arrangøren av showet, en 49 år gammel mann fra Tyskland, til NRK.

Ifølge advokaten har aktoratet glemt å stevne 49-åringen.

Sønnen hans, som kjørte bilen som traff en tribune, er tiltalt for å ha skadet fem personer, og for uaktsom kjøring. Faren, som var ansvarlig arrangør, er tiltalt for å ha gjennomført showet uten noen sikring av tilskuerne. Forsvareren har tidligere opplyst at han erkjenner straffskyld.

Politiadvokat Tone Bysting i Oslo politidistrikt sier stevnekontoret har forsøkt å få kontakt med de tiltalte via epost og telefon, men de har ikke svart. Hun sier det er mulig å få stevnet dem med hjelp fra tyske myndigheter, men at det tar lengre tid.

– Det var det ikke tid til før hovedforhandlingene. Derfor måtte vi omberamme den, sier hun.

Det er ikke satt noen ny dato for rettssaken.