Saken gikk over fire uker i Indre og Østre Finnmark nå på nyåret. I alt mottok retten forklaring fra 39 vitner, inkludert tiltalte selv, hans kone, barna, beredskapsmøte, politibetjenter, ansatte fra barnevernstjenesten og andre, melder iFinnmark.

Mannen nektet for alle anklager, men ble ikke trodd av dommerne i tingretten i Vadsø, som valgte å se bort fra forklaringen hans.

Da saken ble anmeldt var den eldste datteren 17 år. De andre søstrene var mellom 6 og 12 år gamle, ifølge dommen.

– Jentene har forklart seg på en svært troverdig måte, og har ikke hatt mulighet til å samordne sine forklaringer, skriver dommeren.

Familien kom som flyktninger fra Midtøsten i 2015 og til Vadsø to år senere. Tiltalen omhandlet forhold fra 2016 og fram til politi og barnevern gikk til aksjon i januar 2021.

– Retten er ikke i tvil om at forholdene samlet sett klart danner et mønster, der alle disse barna har levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold», heter det i dommen, som falt fredag.

De seks jentene er tilkjent erstatning på til sammen 660.000 kroner, med 150.000 kroner til den eldste. Faren har i tillegg fått forbud mot å kontakte den eldste datteren i fem år.

Mannens forsvarer Jens Bernhard Herstad sier til iFinnmark at dommen blir anket.