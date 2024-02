Ifølge Adresseavisen skal mannen ha gitt den 73-årige kona mat eller drikke som var iblandet pulveriserte tabletter som inneholdt morfin, alprazolam og klonazepam.

Ifølge VG opplyser Riksadvokaten at retten eventuelt kan vurdere om de skal dømme ektemannen etter straffelovens paragraf 277, som kan innebære et samtykke til drap.

– Dersom retten finner det bevist at det foreligger et samtykke til drap, vil det ha betydning for straffeutmålingen, sier statsadvokat Unni Sandøy til avisa.

Mannen, som er i siste del av 60-årene, mener han hjalp kona i et barmhjertighetsdrap, ifølge VG.

Hovedforhandlingen i saken er forhåndsberammet til mars, skriver Adresseavisen.